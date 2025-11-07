Lando Norris cerró su buena jornada con la "pole" para el sprint en Sao Paulo

El inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula 1, se quedó con el primer puesto de salida para la prueba sprint del Gran Premio de Brasil, en Sao Paulo, ratificando una buena jornada que también lo tuvo a la cabeza de la única práctica libre del certamen.

Norris logró la "mini-pole" al dominar la decisiva tercera ronda de la calificación para el sprint con un tiempo de un minuto, nueve segundos y 234 milésimas para cubrir los 4.309 metros de la pista del circuito de Interlagos.

El piloto del equipo "papaya" quedó sólo 97 milésimas por delante del joven Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y 185 sobre el australiano Oscar Piastri, su compañero de equipo y segundo del Mundial de Pilotos por apenas un punto (357 frente a 356).

El sprint del Gran Premio de Brasil se correrá este sábado 8 de noviembre a las 11:00 horas de Chile, para dar paso a la clasificatoria de la carrera final a las 15:00 horas. En tanto, la largada estelar será el domingo 9 a partir de las 14:00.