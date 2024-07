Lando Norris deslumbró en Hungaroring y se quedó con la "pole" del GP de Hungría

El piloto británico Lando Norris (McLaren) brilló en las clasificatorias del Gran Premio de Hungría y saldrá desde la "pole position", con miras a remontar en el Mundial de pilotos de la Fórmula 1.

Norris firmó un tiempo de un minuto, quince segundos y 227 milésimas, superando por 22 milésimas a su compañero de escudería Oscar Piastri. De esta manera, McLaren repitió el "un-dos" que tuvo en el último entrenamiento libre.

Tercero, a 46 milésimas, se ubicó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder de la F1 que ha estado alejado del triunfo en las últimas dos fechas, con triunfos de George Russell y Lewis Hamilton en Austria y Gran Bretaña, respectivamente.

El español Carlos Sainz (Ferrari) saldrá cuarto y su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) sexto, tras no poder completar una vuelta perfecta al encontrarse con el accidente del japonés Yuki Tsunoda, que dejó la segunda bandera roja de la jornada.

Minutos antes, en la primera ronda de la sesión, había sido el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Red Bull) quien se estrelló contra un muro y quedó fuera de acción, por lo que saldrá desde el puesto 16.

La largada en el circuito de Hungaroring será este domingo 21 de julio a las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT).

Q3 CLASSIFICATION 🏁 Elation for McLaren, redemption for Aston Martin and disappointment for RB #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/IEBJEGXq70

LANDO NORRIS LANDS A THIRD CAREER POLE POSITION!



A special lap when it mattered, he starts from P1 in Budapest 🧡#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/QvhHlLFwXr