Norris coronó su gran previa del GP de Singapur con la "pole position"

El inglés Lando Norris (McLaren) saldrá primero en el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo de la Fórmula 1, culminando una gran antesala en la que dominó cada entrenamiento libre.

Norris firmó su quinta "pole" en la temporada, al dominar la calificación con un minuto, 29 segundos y 525 milésimas, 203 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), lÍder del Mundial de pilotos con 59 puntos sobre el anterior y que partirá desde la segunda ubicación.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) partirá tercero, mientras George Russell (Mercedes) será cuarto y Oscar Piastri (McLaren), que viene de ganar el GP de Azerbaiyán, partirá quinto.

La qualy se vio marcada por el accidente que protagonizó el español Carlos Sainz (Ferrari), quien perdió el control en una curva y se estrelló contra la barrera. El ibérico no sufrió heridas, pero quedó relegado al décimo lugar de partida.

El mexicano Sergio "Checo" Pérez (RedBull) y al argentino Franco Colapinto (Williams) quedaron fuera en la Q2, quedándose con los lugares 13 y 12 para el inicio de la carrera.

La largada del GP de Singapur en Marina Bay está programada para este domingo 22 de septiembre a las 09:00 horas de Chile (12:00 GMT).

LANDO NORRIS TAKES POLE IN SINGAPORE 🤩



A dazzling lap from the McLaren driver ✨ Max Verstappen joins Norris on the front row, Lewis Hamilton will start Sunday's race from third 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OmjvyYWgei