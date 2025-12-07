Último: Franco Colapinto terminó el 2025 sin sumar puntos en la Fórmula 1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 acabó este domingo con el Gran Premio de Abu Dhabi, con Lando Norris como campeón y el argentino Franco Colapinto con un deshonroso registro.

El piloto trasandino de 22 años acabó último en Yas Marina y terminó sin registrar puntos en su segunda campaña en la máxima categoría del automovilismo, y primera en Alpine.

Colapinto fue el único piloto de la grilla que acabó con canasta en blanco, sin contar al australiano Jack Doohan, a quien el argentino reemplazó en mayo.

La mejor posición de Colapinto fue la 13ª, en los Grand Prix de Mónaco y Canadá. Por otro lado, el resultado de este fin de semana fue el peor del año, aunque en Gran Bretaña (julio) se vio obligado a abandonar antes de terminar la carrera.

"Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso y el año que viene va a ser mucho mejor. Hay que laburar mucho. Mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios ya terminó este año", señaló Colapinto tras la competencia en Abu Dhabi.