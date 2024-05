"Un ícono, un campeón, un genio": Se cumplieron 30 años de la muerte de Ayrton Senna

Este 1 de mayo se conmemoró el trigésimo aniversario del fallecimiento del legendario piloto brasileño Ayrton Senna, quien dejó una huella imborrable en la Fórmula 1 y el automovilismo mundial.

El paulista arrasó en el circuito con 41 victorias, 65 pole positions, 85 podios y récords como sus cinco triunfos seguidos en el Gran Premio de Mónaco, máxima racha consecutiva en un GP de la F1.

Nacido el 21 de marzo de 1960, "O Rei" inició en el karting a los cuatro años y comenzó a competir en los monoplazas de la Fórmula Ford en 1981. Luego pasó a la Fórmula 1, en 1984, y se convirtió en una leyenda nacional de Brasil, con una figura que trascendió a su velocidad y habilidad en las pistas gracias a su calidad humana.

Su periodo más prolífico fue junto a la escudería McLaren, que defendió entre 1988 y 1993, consolidando tres Mundiales de pilotos y 32 de sus triunfos con la icónica indumentaria roja. Tras un complejo año 93', pasó a Williams-Renault.

Senna murió trágicamente en el Gran Premio de San Marino 1994, al chocar en una curva del Autódromo Enzo e Dino Ferrari cuando corría a 225 kilómetros por hora. Tras un traslado en helicóptero al hospital, finalmente falleció; conmocionando al planeta entero.

Una muestra de la grandeza humana de Senna fue que en su última corrida portaba una bandera austríaca, que pretendía mostrar en el podio de Imola en honor a Roland Ratzenberger, quien falleció por un choque en las clasificatorias de aquel fatídico GP.

El adiós de Senna marcó un antes y un después en la Fórmula 1, que llevó a mejorar las medidas de seguridad de los autos, y que también elevó aún más la condición de héroe deportivo del brasilero.

Las redes sociales se llenaron de homenajes para Senna. La própia Fórmula 1 lideró los recuerdos para "Beco", a quien calificó de "un ícono, un campeón, un genio". Además, el circuito compartió diversas imágenes de archivo.

An icon, a champion, a genius.



Even 30 years later, Ayrton Senna's influence is felt just as much as ever ❤️#Senna30 pic.twitter.com/GYF20r8ZjR — Formula 1 (@F1) May 1, 2024

Today marks 30 years since Ayrton Senna's tragic passing.



A passionate racer who gave everything from his heart. He may no longer be here, but his legend lives on ❤️#F1 #Senna30 pic.twitter.com/oogfSVTx2j — Formula 1 (@F1) May 1, 2024

On the 30th anniversary of Ayrton Senna's passing, his sister Viviane sits down with us to commemorate an incredible driver and person 👇#F1 #Senna30 @ayrtonsenna — Formula 1 (@F1) May 1, 2024

McLaren también se plegó a las conmemoraciones para su prolífico excorredor; un "ícono que siempre estará en nuestros corazones.

It's 30 years since the great Ayrton Senna passed. An icon and forever in our hearts. ❤️#Senna30 pic.twitter.com/AQ7WWRCakt — McLaren (@McLarenF1) May 1, 2024

McLaren and Senna are indelibly linked:

Three decades on from his death, we explore why. ❤️#Senna30 #SennaSempre — McLaren (@McLarenF1) May 1, 2024

En tanto el club de fútbol Corinthians, del cual Senna era hincha declarado, como cada año recordó su memoria, en "una de las fechas más tristes de la historia del deporte mundial".