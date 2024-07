Verstappen arrasó en la qualy de Bélgica, pero quedó lejos de la "pole" por una sanción

Una sensación agridulce se llevó el piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) luego de quedarse con la "pole" en el GP de Bélgica, ya que pese a arrasar en el circuito de Spa-Francorchamps, fue penalizado en diez puestos por cambios en el motor de combustión.

Los motivos que penalizaron a "Mad Max", pese a su estratosférico registro, estuvieron enfocados en el quinto cambio de la unidad de potencia de su RB20 durante la actual temporada, excediendo el límite estipulado por el reglamento.

Con un tiempo de un minuto, 53 segundos y 159 milésimas; el vencedor de este sábado quedó casi seis décimas por delante de quien tomará su lugar en el inicio de la carrera, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Seguido por 606 milésimas, quedó el mexicano "Checo" Pérez (Red Bull).

Esta situación no es algo nuevo para Verstappen, ya que exactamente hace un año inició desde la sexta posición debido a modificacionesen la caja de cambios de su monoplaza, remontando la clasificación y quedándose con el Gran Premio de Bélgica.

La largada del GP de Bélgica será este domingo 28 de julio a las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT).

