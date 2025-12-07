[VIDEO] ¿Merecía sanción? El polémico adelantamiento de Norris a Tsunoda en Abu Dhabi

El GP de Abu Dhabi que proclamó a Lando Norris como campeón de la Fórmula 1 se vio marcado por una controversial decisión de la FIA ante un adelantamiento del piloto británico.

En la vuelta 23, Yuki Tsunoda (Red Bull) trató de aguantar a Norris para ayudar a compañero Max Verstappen, quien necesitaba ganar y que el corredor "papaya" terminara fuera del podio.

Sin embargo, el piloto de McLaren adelantó por fuera de la pista, incluso sacando chispas al rozar la parte baja de su monoplaza con el asfalto.

Quien terminó sancionado con cinco segundos fue Tsunoda, quien quedó descolocado al saber la determinación. La FIA argumentó que Norris se vio obligado a realizar la acción -ilegal en condiciones normales- debido a los movimientos del japonés.

- Revisa el polémico momento: