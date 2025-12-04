CD Valdivia dio el primer golpe ante Español de Osorno en las Finales del Sur de la LNB

Comenzaron las emociones de las finales de zona de la Liga Nacional de Baloncesto con el contundente triunfo de Club Deportes Valdivia por 75-57 ante Español de Osorno en el Coliseo Municipal "Antonio Arzumendy".

El desarrollo del compromiso fue emocionante, con ambos quintetos saliendo a imponer su juego. Osorno sorprendió en el primer cuarto al ganar por 21-17. Sin embargo, en el segundo parcial, los locales, quienes contaron un gran apoyo del público, revirtieron el marcador y se fueron al descanso por 39-35.

Ya en el tercer parcial, el equipo liderado por Cipriano Núñez pasó la aplanadora y consiguieron una cómoda ventaja al ganar 21-8 el parcial, gracias a que supieron neutralizar el ataque rival y hacer un juego agresivo en ofensiva.

En el último parcial, Español de Osorno intentó acortar las cifras, pero Valdivia mantuvo su buen juego y se quedó con la victoria por 75-57 gracias a la eficacia de Guido Mariani, con 22 puntos, y de Erick Carrasco, autor de 12 puntos.

Tras dar el primer golpe, el coach Cipriano Núñez dijo que "fue un partido complicado donde la rotación de ellos nos complicó, pero nos dimos cuenta los errores que debíamos corregir y tras el descanso, salimos a mejorar nuestra rotación, tuvimos una buena selección de tiros y nos quedamos con la victoria".

Por su parte, el técnico de Español de Osorno, Rodrigo Muñoz, sostuvo que "ellos fueron más intenso, nos costó y cometimos el error de entrar a discutir con el arbitraje y nos ganaron bien".

Este jueves a partir de las 19:30 horas se disputará el segundo partido de la serie en el Coliseo Municipal de Valdivia.