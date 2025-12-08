Sportiva Italiana consiguió su octavo título consecutivo en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol

El conjunto de Sportiva Italiana se consagró campeón del Torneo de Clausura 2025 de la Liga Nacional Femenina tras vencer este domingo por 72-56 a Universidad de Concepción, resultado que le permitió obtener su octavo título consecutivo en la máxima categoría del básquetbol femenino.

El quinteto dirigido por Gianluca Pozo extendió su dominio en el baloncesto femenino tras ganar sus tres partidos del cuadrangular disputado en el Gimnasio Municipal Irene Velásquez de Puente Alto.

En la jornada de viernes las de Valparaíso se impusieron por 67-5 a Club Deportivo Escuela Alemana de Paillaco, mientras que el día sábado dejaron sin opción al cuadro local de Puente Alto, a quienes superaron por 72-67.

La UdeC, en tanto, superó en el debut a Puente Alto en un emocionante 93-90 (overtime incluido) y en la segunda jornada doblegaron a Paillaco por 79-62.

Los dos equipos llegaron invictos al duelo definitorio, el que quedó en manos de Sportiva, cuadro que se impuso su experiencia y se quedó con el partido por 72-56, logrando levantar el título de la Liga Nacional Femenina por octava vez consecutiva.

En total ya son nueve los trofeos de las itálicas en el torneo: 2016, 2021, A-2022, C-2022, 2023, A-2024, C-2024, A-2025 y C-2025.

En las actuaciones individuales, la estadounidense Lydia Rivers fue elegida MVP del torneo, promediando en el Final Four un doble doble con 11 puntos y 14 rebotes.

El quinteto ideal del campeonato estuvo integrado por Jovanka Ljubetić, como la única representante nacional junto a Rivers, Leah Scott (UdeC), Alexa Hart (Paillaco) y Manuela Ríos (Pte. Alto), la que además fue la goleadora del torneo.

En la definición del tercer puesto, Puente Alto logró imponerse 77-63 sobre Escuela Alemana Paillaco para quedarse con el podio del Clausura LNF 2025.

En las locales destacó Antonia Andaur con 5 triples (50%) para 19 puntos, seguida por Gabriela Ahumada con 17 unidades y 3 recuperaciones. En tanto, la colombiana Manuela Ríos registró un doble doble con 10 puntos y 14 asistencias.