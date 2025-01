Los Leones de Quilpué jugarán la Basketball Champions League Americas en el Estadio Nacional

Durante los días 9, 10 y 11 de enero se desarrollará en el Edificio de Deportes Colectivos del Estadio Nacional la segunda fecha del Grupo D de la Basketball Champions League Americas (BCLA), torneo internacional organizado por FIBA, que reunirá a los equipos más destacados de Chile, Argentina y Brasil.

Es primera vez que el torneo tiene como sede Santiago y será el Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué, actual campeón de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2024, quién asumirá el desafío de ser anfitrión en la Sede Chile de la competición.

Los Leones, se enfrentarán a dos potentes rivales: Instituto de Córdoba (Argentina) y Sese Franca (Brasil), con el objetivo de dejar en alto el nombre de nuestro país. En la primera fecha, disputada en Córdoba en diciembre pasado, los Leones perdieron ambos encuentro por marcadores de 64-88 frente a Sese Franca y 68-77 ante Instituto.

Debido a los altos estándares requeridos por FIBA, el cuadro "felino" no podrá jugar en su clásico gimnasio en Valparaíso ejerciendo de esta forma su localía en el Estadio Nacional.

Calendario de Partidos en el Estadio Nacional

● 9 de enero, 20:10 horas: Los Leones vs. Instituto (Argentina)

● 10 de enero, 20:10 horas: Instituto vs. Franca (Brasil)

● 11 de enero, 20:10 horas: Los Leones vs. Franca (Brasil)

Las entradas para este importante evento deportivo ya están disponibles a través de www.passline.com, con precio de preventa hasta este miércoles 8 de enero.