Los Clippers sorprendieron a los Hawks de la mano de James Harden
Publicado:
Shakira cantó en Uruguay tras 25 años de ausencia
Con lleno total en Collao: El empate de Concepción y Cobreloa en la final de la liguilla
James Harden anotó 27 puntos y repartió nueve asistencias para liderar el triunfo de Los Angeles Clippers, que cortaron una racha de cinco derrotas al aplastar el miércoles por 115-92 a Atlanta Hawks para salir airosos en su primer partido desde que decidieron desprenderse del astro veterano Chris Paul.
