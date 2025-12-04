Síguenos:
Los Clippers sorprendieron a los Hawks de la mano de James Harden

James Harden anotó 27 puntos y repartió nueve asistencias para liderar el triunfo de Los Angeles Clippers, que cortaron una racha de cinco derrotas al aplastar el miércoles por 115-92 a Atlanta Hawks para salir airosos en su primer partido desde que decidieron desprenderse del astro veterano Chris Paul.

