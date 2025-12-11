Los Spurs tumbaron a los Lakers y serán el rival de Oklahoma en la NBA Cup

San Antonio Spurs asaltó este miércoles el Staples Center de Los Ángeles para vencer por 119-132 a los Lakers y meterse en las en las semifinales de la NBA Cup, instancia donde se verán las caras ante Oklahoma en el Final 4 de Las Vegas.

Los Spurs jugaban su primera eliminatoria desde 2019 luego de una sequía de seis temporadas sin clasificarse para los playoffs de la NBA, ni tampoco a la fase final de la Copa.

Stephon Castle puso cuerpo y alma para sacar el billete a Las Vegas con 30 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, liderando a unos Spurs que llevan un mes sin su estrella, el francés Victor Wembanyama, lesionado en la pantorrilla izquierda.

En la otra semifinal, Orlando Magic jugará ante New York Knicks también en Las Vegas y los ganadores de ambos encuentros se verán las caras el martes 16 por el trofeo de mediatemporada.