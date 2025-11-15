Stephen Curry igualó a Michael Jordan en histórico registro de la NBA

Stephen Curry, líder de los Golden State Warriors, igualó un récord de Michael Jordan, ubicándose en la cima de jugadores con más partidos anotando al menos 40 puntos después de los 30 años.

Curry, de 37 años, tumbó a los San Antonio Spurs (109-108) del francés Victor Wembanyama por segunda vez en tres días, tras una espectacular actuación de 49 puntos.

El cuádruple campeón de la NBA conectó 16 de sus 26 tiros de campo, con nueve de 17 en triples, y logró además cuatro rebotes, dos asistencias y dos robos.

Apenas 48 horas antes, Curry había liderado otra victoria de los Warriors en el campo de los Spurs, en ese caso con 46 puntos.

Con esta racha, el "30" del equipo de San Francisco alcanzó los 44 partidos de Jordan con al menos 40 puntos pasados los 30 años de edad. Por consiguiente, también tiene en sus manos pulverizar aquel registro con todo lo que queda de temporada.

Por otro lado, además selló su tercer partido al hilo capaz de encadenar dos partidos de 40 puntos, junto a Michael Jordan y a LeBron James, según datos de Prime Video.