Grand Prix Lago Ranco confirmó octava versión y abre inscripciones a público

Este miércoles 10 de diciembre se abrieron las inscripciones de una nueva versión del Scotiabank Grand Prix de Lago Ranco, que se realizará el sábado 7 de noviembre de 2026.

Esta octava edición de la competencia ciclística más grande de Chile, espera reunir a más de mil corredores que se darán cita en Bahía Coique, en la comuna de Futrono, para dar la vuelta al lago Ranco, en un trayecto que contempla 114 kilómetros.

"Invitamos a todos los amantes del deporte al aire libre y la naturaleza a vivir esta experiencia única en Chile. Esta es una carrera en la que pueden participar ciclistas profesionales, amateurs, debutantes y todos a quienes les gusta asumir nuevos desafíos", señala Sebastián Noguera, director ejecutivo de AndesChimp, organizadores de la carrera. Además, se repartirán 2 millones de pesos entre los ganadores.

Cabe destacar que los primeros 100 tickets, tendrán un 50% de descuento pagando con tarjetas del banco Scotiabank. Asimismo, habrá 400 early tickets disponibles con un descuento del 30%. Las inscripciones se realizan por la página web.