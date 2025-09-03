Síguenos:
Una protesta proPalestina obligó a cancelar la etapa 11 de la Vuelta a España

La undécima etapa de la Vuelta a España que se debía disputar con normalidad con salida y meta en Bilbao, terminó de manera brusca y de forma atípica, ya que "por motivos de seguridad" la organización decidió marcar los tiempos a 3 km de la Gran Vía, por una manifestación a favor de Palestina, y no designar ganador de etapa.

