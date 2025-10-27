Sara Peterkova, la ciclista checa que acaparó las miradas en el Mundial de Pista en Peñalolén
La checa Sara Peterkova, de 21 años, acaparó todas las miradas durante el Mundial de Ciclismo de Pista en Peñalolén, gracias a sus postales en la competencia y los mensajes que dedicó a Chile y al público nacional en redes sociales durante su estadía.
