Neymar visitó a la selección brasileña y les deseó suerte en la Copa América

Neymar, quien se recupera de una lesión grave de la rodilla izquierda, visitó a sus "amigos" de la selección brasileña en Los Angeles y les deseó "toda la suerte del mundo" para la Copa América de Estados Unidos, informó este lunes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El delantero de Al-Hilal saudí cenó la noche del domingo con los integrantes de la "Canarinha", que este lunes debutarán en el torneo frente a Costa Rica en el SoFi Stadium, dentro del Grupo D, que completan Paraguay y Colombia.

"Fue genial ver de nuevo a mis compañeros. Les vine a dar un abrazo antes de su debut en la Copa América. Fui muy bien recibido, como siempre. Son mis amigos. Los quiero. Volver a sentir ese clima de selección es muy bueno. Lo echaba de menos", declaró Neymar a los medios oficiales de la CBF.

Durante la cena hubo vítores y cánticos de guerra que se escucharon desde la recepción del hotel Meyer & Renee Luskin Convention Center, dentro del campus de la Universidad de California (UCLA), donde esperaban un reducido grupo de aficionados adolescentes que después fueron expulsados.

Como ya ocurrió en 2019, cuando Brasil levantó su novena Copa América en el Maracaná, Neymar tampoco podrá ponerse la camisa 10 de la selección en EE.UU., ya que desde octubre se recupera de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda.

El exjugador de Santos, FC Barcelona y París Saint-Germain debe volver a jugar en septiembre y ahora está de vacaciones, pero no ha dejado de lado su proceso de rehabilitación.

El 10 será uno de los invitados de lujo en el SoFi Stadium para acompañar el estreno de su selección en la Copa América y también pretende ver en directo el segundo partido contra Paraguay, en Las Vegas.

Ney visits cbf. (with so many hugs🫂) pic.twitter.com/zUUwUmch2V