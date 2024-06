Rodrigo Echeverría: Quedamos fuera por errores arbitrales

El volante Rodrigo Echeverría lamentó la eliminación de la selección chilena de Copa América tras el amargo empate 0-0 con Canadá y afirmó que los "errores arbitrales" fueron decisivos en el fracaso del equipo que dirige Ricardo Gareca.

"Nos vamos tristes porque buscamos el partido todo el tiempo, quisimos jugar, ganar este partido, pero un poco pasó por el tema arbitral, otra vez el mismo personaje, no podemos hacer mucho, para nosotros son faltitas y para los demás son falta y expulsión", criticó en conversación con DSports.

"No está a la par esto, así no se puede, nos vamos tristes porque queríamos el objetivo de la clasificación y no pudimos por ese tema", dijo.

Agregó, sobre el codazo que recibió en el rostro y no fue revisado en el VAR, que "es muy extraño, se lo dije tres o cuatro veces que era codazo y me dijo que no, que era un toque, como un manotazo no más".

"Para nosotros son faltitas y para los demás expulsiones, no nos ponemos de acuerdo. Se tiene que mejorar, te estás jugando una clasificación, nos jugamos por completo y por errores arbitrales terminamos quedando fuera, que es lo que no queríamos", expuso.

"Era el objetivo pasar, lo que vinimos a buscar, lo intentamos hasta el final, seguimos atacando con uno menos y no se nos dio, pero dejamos todo en la cancha", finalizó el jugador de Echeverría.