Scaloni y el nuevo título de Argentina en Copa América: Estoy eternamente agradecido

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, se manifestó agradecido con sus jugadores tras haber ganado una nueva Copa América, después del triunfo sobre Colombia en la final disputada en Miami.

"El equipo no deja de sorprender, se repone a las adversidades. Contra un equipo complicado, merecimos ganar. El equipo siempre da un plus en el alargue, es gratificante. Estoy eternamente agradecido por cómo se brindan", señaló el DT en la rueda de prensa en el Hard Rock Stadium.

Scaloni también abordó los polémicos incidentes ocurridos en la previa en el intento de acceder al estadio y afirmó: "Es difícil de explicar y entender y lo que pasó. Jugadores de pie esperando a sus familias afuera del estadio, no se puede creer. Y en esas condiciones salimos a jugar el partido".

Respecto al partido, Scaloni dedicó elogios a Angel Di María, quien se retiró de la selección, tratándolo de "leyenda", y defendió a Lionel Messi por seguir jugando, pese a la lesión que sufrió en su tobillo.

"Leo tiene algo que todo el mundo tendría que tener, no quiere salir. Tiene el tobillo mal y quiere seguir jugando, a mi me gusta eso. Los compañeros ven eso, que quiere ganar con sus compañeros, que no los quiere abandonar", explicó Scaloni.

"Cuando sale, el que entra el equipo se mulitplica. Todo el mundo tendría que tomar ese ejemplo. Se siente mal cuando no está adentro de la cancha, nació para estar en una cancha", aseveró el DT.

Finalmente, Scaloni pidió a los hinchas argentinos "que disfruten este momento. En los momentos de dificultad, apoyen al equipo y a la selección, porque esto no será siempre así. Cuando haya un recambio generacional o un bache de juego, que apoyen. Ahora que disfruten".