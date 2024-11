Sinner selló el pase: Italia se citó con Países Bajos en la final de Copa Davis

Jannik Sinner hizo gala de su cartel como número 1 del mundo y batió al australiano Alex de Miñaur para firmar la clasificación de Italia a la final de Copa Davis, donde enfrentará a Países Bajos en busca del bicampeonato.

A primera hora, Matteo Berrettini abrió la serie con un triunfo ante Thanasi Kokkinakis y Sinner colocó el 2-0 con parciales de 6-3 y 6-4 en una hora y 29 minutos.

El italiano sacó fuerzas y golpeó con una precisión quirúrgica para mover a su rival de un lado a otro a su rival. Jannik mostró la clase que lo mantuvo encumbrado en un enorme 2024 y le valió ganar el ATP Finals.

Hubo más igualdad en el segundo set, con ambos jugadores sin fallo al servicio, pero Sinner quebró en un momento clave: El noveno juego. Con aquella ventaja pudo lograr el triunfo.

De Miñaur, frustrado por el trámite del partido y la eliminación australiana, azotó su raqueta contra el suelo al final del partido.

Así, Italia, campeón vigente con dos títulos en el palmarés, chocará contra unos neerlandeses que irán por la primera ensaladera plateada. Australia, finalista de las últimas ediciones, aumentó su larga sequía, que arrancó en 2003.

La gran definición de la Copa Davis en Málaga, España, se disputará este domingo 24 de noviembre.

Your 2024 #DavisCup finalists 🤩🇮🇹🇳🇱



This is going to be GOOD 🔥@federtennis | @KNLTB pic.twitter.com/f9hffOLvM8