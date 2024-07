Mbappé: "Admiro la grandeza de Cristiano, no habrá nadie como él"

Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa de fútbol, afirmó este jueves en rueda de prensa que admira "la grandeza" de Cristiano, a quien se enfrentará este sábado en los cuartos de final de la Eurocopa y declaró que "no habrá nadie" como el jugador portugués.

Mbappé se deshizo en halagos hacia Cristiano Ronaldo, quien podría disputar su último encuentro en una Eurocopa, y a quien dijo respetar pese a dejar claro que espera que sea Francia la selección que alcance las semifinales aunque sea a costa de dejar por el camino al ex jugador del Real Madrid.

"Todo el mundo sabe la admiración que siempre he tenido por Cristiano. Tuve la oportunidad de conocerle y hablar con él muchas veces. Estamos en contacto y siempre trata de darme buenos consejos. Es un honor. Pase lo que pase, seguirá siendo una leyenda del fútbol. Pero espero que pasemos nosotros", dijo.

"Nunca he envidiado nada. Solo quiero admirar la grandeza de Cristiano. No habrá ninguno así. Ha dejado huella en la historia del fútbol. Ha marcado a generaciones, ha marcado infinidad de goles y ha logrado un gran número de títulos. Siento un gran respeto hacia él, pero mañana espero que no esté tan feliz porque hayamos pasado a semifinales nosotros", agregó.

Preguntado por si quiere seguir los pasos en Real Madrid de Cristiano y convertirse en un ídolo como él, recalcó que el jugador portugués "es único y solo hay uno" y señaló que sólo quiere seguir "su propio camino". Además, indicó que ha tenido "la suerte de empezar a vivir el sueño de jugar en Real Madrid" y manifestó su idea de escribir una gran historia en el club blanco. "Pero no voy allí a seguir la historia de Cristiano", resaltó.

El duelo entre Francia y Portugal está programado para este viernes a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Volksparkstadion de Hamburgo, y lo podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.