Hinchas de un equipo de Finlandia incendiaron su estadio tras perder la categoría

Hinchas del equipo de Finalandia Haka Valkeakoski incendiaron su estadio tras descender a la segunda división, provocando daños significativos y obligando a la directiva a tomar medidas para repararlo.

La institución salió en el último lugar del grupo B de la primera división y terminó perdiendo la categoría en octubre, lo que llevó a que algunos aficionados quemen el Estadio Tehtaan kenttä durante este domingo.

Según su propia confesión, se trata de un hincha de 15 años, quien inició el incendio acompañado de un grupo de otros menores de edad.

La dirigencia lanzó un comunicado lamentando la situación: "FC Haka promete hacer todo en la situación difícil. El puesto final del campo Tehtaa destruido por un incendio es un gran golpe para toda la comunidad del club. En el incendio, el césped quedó parcialmente inutilizable".

Esto llevo a los directivos a crear un programa especial para los hinchas , con un pago único que les permite acceder a sorteos de camisetas del club y de seleccionados de Finlandia.