Medio español destrozó a Alexis tras victoria en Copa del Rey: "El peor partido de su carrera"

A pesar de que Sevilla consiguió un triunfo por 2-1 ante Extremadura, de la cuarta división española, por la Copa del Rey, el chileno Alexis Sánchez fue duramente criticado en la prensa hispana por su desempeño.

El medio español El Desmarque no tuvo piedad para sostener que el "Niño Maravilla" jugó el peor partido de su trayectoria y calificándolo con nota 3.

"Probablemente, el peor partido de la carrera futbolística de Alexis Sánchez. Lejos de su mejor estado físico, muy fallón, raro en él, y desaparecido cuando jugó como hombre más adelantado", indicó el citado medio.

"El Sevilla le necesita mucho mejor que lo que está demostrando desde su regreso", añadieron sobre el momento de Alexis.

El siguiente partido del equipo de Alexis será este domingo, ante Valencia por la fecha 15 de La Liga, a las 12:15 horas (15:15 GMT).