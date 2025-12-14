Prensa española destacó al "Alexis que necesita Sevilla" tras goleada a Real Oviedo

Alexis Sánchez tuvo un gran regreso a la titularidad en la fecha 15 de la liga española en el triunfo por 4-0 de Sevilla ante Real Oviedo y aprobó ante las críticas en España.

El chileno disputó 77' del compromiso y se mostró activo en la marca, pidiendo el balón y distribuyendo el juego a sus compañeros.

"Esta vez sí, el Alexis que necesita el Sevilla. Inició la jugada del primer gol y estuvo aportando su calidad todo el partido. Incluso tuvo tiempo de dar alguna lección magistral a Oso. Fundido y ovacionado al ser cambiado", indicó El Desmarque.

Por su parte, Diario de Sevilla destacó su entrega: "Algunos tardaron en verlo aparecer, pero su apertura a Agoumé en el 1-0 en el minuto 3 fue de lujo. Después 'apretó los dientes' y defendió con fuerza".

"Participó de forma positiva en ataque, destacando una buena descarga previa a la jugada del gol. Aportó experiencia y criterio en los metros finales", alabó El Pespunte.

En la misma línea, Estadio Deportivo destacó que "En un equipo que requiere casta y corazón, el chileno tendría que ser indiscutible. A pesar de no estar en la forma de hace unos meses, es uno de los que más lo intenta y apoya en labores ofensivas y defensivas. Aunque no le salgan las cosas de la mejor manera, el público le mostró su apoyo en el cambio", cerraron.

El próximo desafío del equipo del "niño maravilla" será el miércoles 17 de diciembre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT) contra Deportivo Alavés por Copa del Rey. Respecto a La Liga, visitarán a Real Madrid el sábado 20 a las 17:00.