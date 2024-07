Prensa francesa: Alexis Sánchez "le dice sí" a su retorno a Olympique de Marsella

El futuro del delantero chileno Alexis Sánchez parece estar nuevamente en el Olympique de Marsella, equipo donde pese a estar solo una temporada (2022-2023) dejó destacados números, aseguran medidos franceses.

"¡Alexis Sánchez le dice sí a Longoria!", tituló este miércoles el sitio francés DaylyMercato, especializado en fichajes, detallando que el futbolista nacional -sin club tras su salida del Inter de Milán- está "cada vez más cerca" del equipo francés tras "decir que sí" a la propuesta del presidente del club, Pablo Longoria.

"Greenwood, Nketiah, Hee-Chan Hwang ...Y ahora Alexis Sánchez. La ventana de transferencias ofensivas de verano del OM ha tenido un buen comienzo con perfiles interesantes y versátiles. Respecto al delantero chileno, las últimas noticias son positivas", informó la publicación.

Asimismo, dio cuenta que "el delantero de 35 años se encuentra actualmente sin contrato desde el 1 de julio, esto tras finalizar su contrato de un año con el Inter de Milán, que no deseaba retenerlo. El ex jugador del Barça se vio obstaculizado por la competencia en los nerazzurri, en particular con el dúo titular Lautaro Martínez y Marcus Thuram".

Pese a este poco protagonismo que tuvo los últimos meses en Italia, el medio recordó su paso por la Ligue 1 en la temporada 2022-2023, donde anotó 14 goles y dio 3 asistencias en 35 partidos.

"Había marcado la mente de la afición con sus ganas, su sonrisa y su calidad técnica", destacó la publicación, que cerró señalando que "contratar gratuitamente a Sánchez sería otra buena jugada de Pablo Longoria, que quizás esté preparando la marcha de Pierre-Emerick Aubameyang".