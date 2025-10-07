Los mandó a callar: Arturo Vidal arremetió contra los "sapos" que lo critican

Colo Colo se alista para su amistoso con Deportes Puerto Montt y en medio de los últimos preparativos el volante Arturo Vidal volvió a cargar contra uno de sus constantes enemigos en redes sociales.

El mediocampista albo utilizó sus redes sociales para disparar contra los "sapos", luego de dar que hablar con sus opiniones, pues señaló que Manuel Pellegrini no es adecuado como candidato a La Roja y criticó severamente a Nicolás Córdova, aunque respaldó a los jugadores de la sub 20.

"Me avisan que (hay) muchos sapos hablando de mí jajajaja. Estoy muy lejos de ustedes para responder. Suerte", fue la paradójica respuesta de Vidal a sus críticos, coronada con un emoji mandando a callar.