Audax Italiano denunció a la U por fallido traspaso de Esteban Matus

Luego de analizar el caso, finalmente Audax Italiano decidió denunciar a Universidad de Chile por el fallido traspaso del lateral Esteban Matus, quien estuvo a un paso de sellar su arribo al cuadro azul en la ventana de pases de mediados de año.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera este miércoles, el cuadro de colonia presentó la información recabada ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP.

Según la fuente, el próximo 30 de octubre se iniciará el proceso que enfrentará a ambos clubes ante dicha corte y en por el cual el cuadro verde aspira a que se les cancele los 800 mil dólares que fueron pactados entre ambos elencos.

En la nota se explica que entre los citados a declarar están Fernando Felicevich, exagente de Matus; y Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul.

¿Qué pasó con el fallido traspaso de Matus?

Luego de un buen primer semestre, Esteban Matus llamó la atención de la U luego de la oportunidad que tuvo a Matías Sepúlveda muy cerca del fútbol brasileño.

El acuerdo implicaba además la sesión de Antonio Rojas a Audax, no obstante, Vitória, club interesado en Sepúlveda se negó a pagar la totalidad de la operación buscando cancelar en cuotas, lo que dejó a la U sin recursos para ir por Matus, quien incluso se había ausentado de un partido ante Universidad Católica para allanar su traspaso.