Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.6°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Dembelé y Luis Enrique exhibieron el Balón de Oro y el Trofeo "Johan Cruyff" en duelo de PSG y Auxerre

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro, y Luis Enrique, galardonado con el Premio "Johan Cruyff" como mejor DT del mundo, exhibieron sus trofeos este sábado en el Estadio Parque de Los Príncipes de París, en la previa del duelo entre PSG y Auxerre.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados