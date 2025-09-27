Dembelé y Luis Enrique exhibieron el Balón de Oro y el Trofeo "Johan Cruyff" en duelo de PSG y Auxerre
Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro, y Luis Enrique, galardonado con el Premio "Johan Cruyff" como mejor DT del mundo, exhibieron sus trofeos este sábado en el Estadio Parque de Los Príncipes de París, en la previa del duelo entre PSG y Auxerre.
