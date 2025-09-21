Los 30 nominados para ganar el Balón de Oro 2025
Publicado:
Fotos Destacadas
Carlos Sainz festejó en grande su primer podio con Williams en el GP de Azerbaiyán
Sevilla de Alexis y Suazo festejó con gol chileno ante Alavés su segunda victoria en La Liga
Valparaíso: Lluvias afectan fondas y ramadas del Parque Alejo Barrios
Fotos Recientes
Los 30 nominados para ganar el Balón de Oro 2025
Miles de brasileños protestaron contra el proyecto de amnistía para Bolsonaro
Carlos Sainz festejó en grande su primer podio con Williams en el GP de Azerbaiyán
Este lunes 22 de septiembre a las 16:00 horas de nuestro país se llevará a cabo la ceremonia del Balón de Oro en Théâtre du Châtelet de París y estos son los nominados para ganar el máximo galardón que premia al mejor jugador de la temporada 2024/2025.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados