Los 30 nominados para ganar el Balón de Oro 2025

Publicado:
Este lunes 22 de septiembre a las 16:00 horas de nuestro país se llevará a cabo la ceremonia del Balón de Oro en Théâtre du Châtelet de París y estos son los nominados para ganar el máximo galardón que premia al mejor jugador de la temporada 2024/2025.

