Ricardo Gareca envió consejo a Carlos Palacios para que brille en Boca Juniors

Ricardo Gareca, ex director técnico de la selección chilena, sorprendió este martes al elogiar a Carlos Palacios, al que apenas utilizó en tres partidos durante su etapa al mando de La Roja, e incluso le envió un consejo para que pueda brillar en Boca Juniors.

En conversación con Radio La Red, el entrenador argentino aseguró que "Palacios es un chico que tiene todas las condiciones, tiene que saber dónde está. Saber eso y acomodarse rápido a un club como Boca tienes que saber hacerlo. Esos clubes no te perdonan ni te esperan. Se tiene que acomodar rápido".

En la misma línea, el "Tigre" expuso que "cada país tiene su manera de pensar y proceder. Él en Chile era un jugador muy reconocido en Colo Colo y dio resultado. Le costó acomodarse a la demanda de Boca. Pero si él es inteligente no va a tener problemas".

Asimismo, con respecto a los altibajos que ha mostrado la "Joya", el DT trasandino remarcó que "si lo trajeron como enganche, tendrá que empezar a transitar eso, lógicamente hablado con el técnico".

"Necesita la pelota y se tira demasiado atrás. Debería estar en los últimos metros, donde los delanteros necesitan que los asistan. Tiene un gran remate y puede hacer goles. Si va a jugar en los últimos 30 metros es muy importante si se mentaliza", complementó el estratego.

Por último, Gareca subrayó que "a 60 metros del arco puede ser importante al inicio, pero Boca adolecerá el toque final. No vemos que Boca fabrique muchas situaciones de gol. Debería jugar más arriba".