Los resultados de la octava fecha de la Liga de Primera

Este Fin de Semana Santo se disputa la octava fecha de la Liga de Primera y puedes seguir su desarrollo a través de Cooperativa Deportes.

Los resultados de la octava fecha

Jueves 17 de abril

- Universidad de Chile vs. Deportes La Serena, 18:00 horas, Estadio Nacional.

Viernes 18 de abril

- Audax Italiano vs. Unión Española, 18:00 horas, Estadio Bicentenario La Florida.

Sábado 19 de abril

- Huachipato vs. Cobresal, 15:00 horas, Estadio Huachipato.

- Universidad Católica vs. Deportes Limache, 17:30 horas, Estadio Sausalito.

Domingo 20 de abril

- Everton vs. Unión La Calera, 12:30 horas, Estadio Sausalito.

- O'Higgins vs. Palestino, 15:00 horas, Estadio "Jorge Silva".

- Ñublense vs. Coquimbo Unido, 20:00 horas, Estadio "Nelson Oyarzún".

Jueves 12 de junio

- Deportes Iquique vs. Colo Colo, 20:00 horas, Estadio Tierra de Campeones.