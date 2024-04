Alarcón: "Huracán me ayudó a estar en el top 10 de mejores volantes sub 23 del mundo"

El chileno Williams Alarcón, futbolista de Huracán, aseguró que su club y la liga de Argentina -que considera "la mejor de Sudamérica"- le permitieron ser destacado el año pasado en el ranking del Observatorio de Fútbol (CIES) entre los mejores volantes sub 23 del mundo.

En entrevista con el medio argentinó Olé, Alarcón afirmó que la argentina "es la mejor liga de Sudamérica y jugar acá te da un plus. Huracán me ayudó muchísimo a estar ahí en ese top, pero mis compañeros tuvieron también un papel fundamental".

En cuanto a su futuro, el exColo Colo aseguró que su foco está en el equipo trasandino, donde lo han "tratado muy bien y mi familia está muy feliz", añadiendo que sus compañeros de equipo y la hinchada también lo han ayudado en su estadía en el club.

"Huracán es una familia y me he sentido muy cómodo", declaró el seleccionado nacional, que espera que su regularidad en Argentina le abra las puertas para un nuevo llamado a La Roja.

"Para cada jugador lo mejor es estar en la selección y yo, obviamente, quiero estar. Pero la decisión no va más allá de mí, yo estoy enfocado en Huracán y en hacer las cosas bien acá. Después veremos si el DT me cita o no", puntualizó el futbolista.

Según el listado del CIES, el jugador nacional destacó como el octavo volante sub 23 que mejor registro de pases progresivos tuvo desde julio pasado hasta diciembre, mismo periodo en el que comenzó el curso 2023-24 en las ligas europeas, también consideradas en el ranking.