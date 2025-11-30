Darío Osorio respondió a rumores sobre un posible traspaso en Europa: Me lo tomo con calma

Darío Osorio, mediocampista nacional que pertenece al FC Midtjylland, abordó los rumores de las últimas semanas que lo han vinculado con varios equipos europeos los cuales estarían interesados en sus servicios para ficharlo en enero o, en su defecto, en el mercado de verano en el Viejo Continente.

En conversación con Campo, portal deportivo del país escandinavo, el volante ofensivo confesó que "me lo tomo con mucha calma; siempre he sido una persona tranquila. Así que no me afecta, este tema de la popularidad, no me ha cambiado".

El formado en Universidad de Chile insistió en que "la verdad es que no veo muchas de estas cosas. Siempre dejo que mi agente las revise, y si surge algo concreto y real, me lo dice, y entonces tomo la mejor decisión posible junto con el club".

Con respecto a su evolución como jugador desde su arribo al club nórdico en agosto de 2023, el oriundo de Hijuelas remarcó que "me he vuelto más completo aquí en el FC Midtjylland, tanto como futbolista como persona. Me he convertido en un jugador que piensa más en el equipo y en el conjunto, y que ayuda constantemente al equipo".

De todas maneras, el seleccionado criollo reconoció que aun debe trabajar en su temperamento dentro de la cancha para que las constantes faltas que recibe no lo lleven a responder de la misma manera y se gane amonestaciones innecesarias.

"Estoy trabajando para que no me afecte más, y cada equipo es diferente. Así que cada uno lo gestiona de forma distinta. (...) Sé que estas son algunas cosas que necesito mejorar, y he estado trabajando en ello con el tiempo. Creo que ahora... no sé si he mejorado al 100%, pero seguiré trabajando en ello para que nada me afecte", explicó.

Por último, Osorio manifestó su alegría por los partidos disputados por la Roja junto a algunos referentes del Equipo de Todos. "Fue un sueño hecho realidad. Haber jugado con todo el grupo de jugadores de la generación dorada, fue un sueño para mí", cerró el futbolista de 21 año, quien además declaró su admiración por Alexis Sánchez y por Marcelo Díaz.