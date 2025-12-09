Erick Pulgar admitió que se asustó tras polémica falta en la final de la Copa Libertadores

El mediocampista nacional Erick Pulgar repasó la polémica jugada que protagonizó en la final de la Copa Libertadores con Flamengo ante Palmeiras, cuando le cometió una fuerte infracción a Bruno Fuchs que ameritaba su expulsión, pero ni siquiera fue revisada en el VAR.

Tras el entrenamiento del Mengao con miras al partido de este miércoles frente a Cruz Azul por la Copa Intercontinental, el volante partió señalando que "había pasado una jugada anterior con Carrascal. Si van a hablar solo de lo mío, no es justo".

Sin embargo, el chileno reconoció que "después de la falta, Varela me preguntó que había pasado y él me confirmó que era amarilla. Ahí me relajé un poco. Me asuste un poco por la roja".

Con respecto al choque con la Máquina Cementera en Catar -sede del certamen-, el antofagastino destacó que los rivales "tienen un ataque bien directo y marcan a nivel personal en todo el campo. Si hablamos de presión, estamos desde enero con presión. En los mata-mata es donde Flamengo más crece".

Por último, Pulgar se refirió a un curioso homenaje que le hizo la barra del elenco carioca. "Lo tomo como un cariño. La canción no es lo mejor, pero me pone contento", dijo sonriente el futbolista.

El duelo entre Flamengo y Cruz Azul está programado para las 14:00 horas (17:00 GMT) y el ganador enfrentará a Pyramids de Egipto.