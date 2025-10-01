Jordhy Thompson en modo papá: "Increíble el amor que llegaste a darme"

El atacante chileno Jordhy Thompson dejó ver en redes sociales el orgullo de ser papá al mostrar imágenes de su pequeño hijo Luciano, de 13 semanas.

El hoy jugador del Orenburg ruso subió un set de imágenes donde aparece junto al pequeño en Rusia, donde está instalado con su pareja, Camila, dejando en claro que atrás quedaron las complicaciones que vivieron en su relación.

"Increíble el amor que llegaste a darme amor de mi vida gracias por llegar y darme tanta felicidad", escribió el jugador formado en Colo Colo al lado de las fotografías.

