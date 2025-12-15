Tres clubes de la Premier League están en la pelea por el fichaje de Darío Osorio

Se acerca el mercado invernal de fichajes en el fútbol europeo y uno de los chilenos que parece cambiar de club es Darío Osorio. Es que las buenas actuaciones del extremo en Midtjylland de Dinamarca despertaron hace rato el interés de varios equipos.

Hace semanas, el seleccionado nacional fue vinculado a Fenerbahce de Turquía y a los poderosos Bayern Múnich y Borussia Dortmund de Alemania. Sin embargo, Inglaterra podría ser le próximo destino del oriundo de Hijuelas.

Esto porque según El Mercurio, tres clubes de ese país irían por el fichaje de Osorio: Liverpool, West Ham United y Bournemouth.

De acuerdo al citado medio, los elencos de la Premier League ya mandaron a veedores a los partidos de Mitdjylland para convencerse y ver si concretan la operación del chileno.

El pase del chileno está tasado en cerca de 20 millones de euros, por lo que el cuadro que quiera sus servicios no tendrá una tarea sencilla.