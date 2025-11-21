[VIDEO] Ignacio Saavedra se matriculó con un gol para PFC Sochi

Ignacio Saavedra tuvo una jornada de dulce y agraz tras la fecha FIFA con la selección chilena, pues anotó para PFC Sochi pero acabó por lamentar una derrota de 3-2 ante Akron Tolyatti en el inicio de la fecha 16 de Liga Premier de Rusia.

El seleccionado nacional, que ofició como capitán, ganó de cabeza en el área para colocar el 2-0 parcial de su equipo al minuto 56'. Sin embargo, los dueños de casa revirtieron el marcador en la última media hora de juego.

Saavedra alcanzó su tercer gol de la temporada, pero su elenco se mantuvo penúltimo (15°) con ocho puntos, a falta del resto de la fecha y tres puntos abajo del Orenburg de Jordhy Thompson (14°).

- Revisa el gol de "Nacho" Saavedra:

🇨🇱🌟 Sigue el momento goleador de Ignacio Saavedra en Rusia.



Ya son cuatro goles en la temporada. pic.twitter.com/JvcIgsljl0 — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) November 21, 2025