Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.9°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

[VIDEO] Ignacio Saavedra se matriculó con un gol para PFC Sochi

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante chileno aumentó su registro de anotaciones tras su paso por La Roja.

[VIDEO] Ignacio Saavedra se matriculó con un gol para PFC Sochi
 @pfcsochi
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Ignacio Saavedra tuvo una jornada de dulce y agraz tras la fecha FIFA con la selección chilena, pues anotó para PFC Sochi pero acabó por lamentar una derrota de 3-2 ante Akron Tolyatti en el inicio de la fecha 16 de Liga Premier de Rusia.

El seleccionado nacional, que ofició como capitán, ganó de cabeza en el área para colocar el 2-0 parcial de su equipo al minuto 56'. Sin embargo, los dueños de casa revirtieron el marcador en la última media hora de juego.

Saavedra alcanzó su tercer gol de la temporada, pero su elenco se mantuvo penúltimo (15°) con ocho puntos, a falta del resto de la fecha y tres puntos abajo del Orenburg de Jordhy Thompson (14°).

- Revisa el gol de "Nacho" Saavedra:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada