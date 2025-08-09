Vigouroux y Marcelino lamentaron sendas derrotas en el inicio de la Championship

Este sábado arrancó la acción de la Championship inglesa, torneo que tiene futbolistas chilenos como protagonistas, aunque con un desafortunado inicio de temporada oficial.

El portero Lawrence Vigouroux jugó de titular en Swansea City, pero no pudo evitar la derrota por 1-0 en su visita a Middlesbrough, conjunto que se valió de la anotación de Dael Fry (51') para quedarse con los tres puntos.

Por su parte, el volante Marcelino Núñez ingresó en el minuto 69 en la caída por 2-1 de Norwich City con Millwall, en condición de local.

Las conquistas de los leones corrieron por cuenta de Camiel Neghli (51') y Macaulay Langstaff (83'), mientras que el descuento de los "canarios" fue obra de Josh Sargent (55').

Ben Brereton Díaz fue el único en celebrar, aunque sin minutos al quedarse como suplente el triunfo de su equipo por 2-1 sobre el recién ascendido Wrexham.

En la próxima fecha, Norwich City visitará a Portsmouth, Swansea City recibirá a Sheffield United y Southampton se verá las caras con Ipswich Town.