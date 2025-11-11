Claudio Bravo está entre los 10 mejores arqueros en la historia de Barcelona según Sport Illustrated
El exfutbolista Claudio Bravo fue incluido entre los 10 mejores arqueros en la historia de FC Barcelona por la reconocida revista Sport Illustrated. El guardameta chileno defendió los colores del cuadro azulgrana entre los años 2014 y 2016.
