Cobresal anunció la renovación de César Yanis, Jorge Pinos y Alejandro Santander para 2026

Anticipando lo que será el partido previo en la Copa Sudamericana, Cobresal continúa estructurando su proyecto y este jueves anunció las renovaciones del panameño César Yanis, el ecuatoriano Jorge Pinos junto al nacional Alejandro Santander.

En la creación de juego, el volante fue una pieza constante durante la temporada 2025, disputando 26 partidos en la Liga de Primera, donde registró 1 gol y 4 asistencias, además de sumar 4 presencias en Copa Chile.

Por su parte, Pinos fue el titular habitual en la campaña 2025, defendiendo la portería en 25 encuentros de liga y logrando mantener su valla invicta en 6 ocasiones, cifras que respaldan su continuidad por una temporada más.

Finalmente, el club ratificó su confianza en el formado en casa con la firma de Santander, quien registró actividad en 5 partidos de liga y fue protagonista en la Copa Chile con 4 apariciones durante el 2025.