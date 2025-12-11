Jorge Henríquez recibió dura sanción tras expulsión que complicó a Cobresal

El mediocampista de Cobresal Jorge Henríquez fue suspendido por tres partidos y se perderá el inicio de la Liga de Primera de la próxima temporada luego de la expulsión que sufrió el domingo ante Ñublense.

El jugador recibió la roja de manos del juez Gastón Phillipe luego de "ser culpable de juego brusco grave" al golpear "con la planta de su zapato el rostro de su adversario, poniendo en peligro la integridad física de este".

La jugada ocurrió cuando aún no se jugaban los 20 minutos y además de dejar a Cobresal con un hombre menos, permitió la apertura de la cuenta para el cuadro rojo, que finalmente terminó ganando por 5-0 poniendo en riesgo la clasificación de los mineros a Copa Sudamericana.

Además recibieron una fecha de suspensión Bryan Soto, de Deportes Iquique; Emiliano Amor, de Colo Colo; y Nicolás Orellana, de Audax Italiano.