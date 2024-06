Carlos Palacios sembró dudas sobre su futuro: "Voy a pensar en lo que sea mejor para mí"

Una irregular temporada es la que está teniendo el delantero de Colo Colo Carlos Palacios, quien no ha podido mantener el nivel que demostró en 2023, aportando con apenas cuatro goles y dos asistencias en 21 partidos disputados entre Campeonato Nacional y Copa Libertadores.

En medio de este opaco presente, el atacante se dio un tiempo para diálogo con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, oportunidad en la cual fue consultado por su frustrado arribo a Boca Juniors a inicios de año.

Fue ahí que el formado en Unión Española lanzó una inesperada declaración y reveló que "lleva seis meses ahí la oferta, no saben que cuando no me fui todavía me llamaban y le ponen más ceros a la oferta".

En la misma línea, a la "Joya" le preguntaron qué haría si fuera contactado nuevamente por el presidente del elenco xeneize, Juan Román Riquelme. "Le contesto y le digo que sí al tiro", reconoció.

El oriundo de Renca continúo abordando el tema y sembró varias dudas sobre su futuro, al señalar que "no voy a decir si es Boca o no, sólo voy a pensar en lo que sea mejor para mí no más".

Al cierre de la conversación, Palacios aseguró que "ya no voy a pensar más con el corazón y el sentimiento de hincha de jugar en Colo Colo porque hay gente que no lo valora. Voy a pensar en lo que sea mejor para mí y mi familia".