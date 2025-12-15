Colo Colo puso la mira en Coquimbo Unido para reforzar su defensa

El mercado de pases poco a poco se pone en marcha con los análisis para eventuales fichajes y Colo Colo apuntó al monarca Coquimbo Unido para su última línea, disminuida luego del fin de contratos.

En Cooperativa Deportes informamos que el defensor central Bruno Cabrera ya había ingresado a la carpeta alba, pensando en las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas en aquella posición.

El lateral derecho Francisco Salinas también entró en los sondeos del "Cacique" para suplir una banda que quedó vacante luego que Mauricio Isla y Oscar Opazo no lograran la renovación.

Cabe recordar que Colo Colo también se anotó en la carrera por el volante ofensivo Matías Palavecino, y además debe decidir lo que ocurrirá con Cristián Zavala, que acabó su préstamo de un semestre en los "piratas" y asoma como eventual moneda de cambio para un traspaso.