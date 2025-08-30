Colo Colo rechazó oferta de Vasco da Gama por Alan Saldivia

Este sábado en la reunión extraordinaria Blanco y Negro rechazó la oferta que presentó Vasco da Gama por el zaguero uruguayo Alan Saldivia.

Según informamos en Cooperativa Deportes, en Colo Colo no estaban conformes con las condiciones de la propuesta que llegó desde el club carioca.

El "gigante de la colina" pedía llevarse al charrúa a través de un préstamos con opción de compra.