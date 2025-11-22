Esteban Pavez quedó fuera de la citación para el duelo entre Colo Colo y Unión La Calera

El volante de Colo Colo Esteban Pavez no fue citado para el duelo ante Unión La Calera en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera, y sumó su tercer encuentro sin ser considerado.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el volante del "Cacique" terminó siendo marginado por el técnico argentino Fernando Ortiz, siendo la tercera vez que lo hace desde su llegada.

Pavez no fue tenido en cuenta en la derrota 1-0 ante Coquimbo Unido y en el empate 2-2 ante Deportes Limache.