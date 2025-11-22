Esteban Pavez quedó fuera de la citación para el duelo entre Colo Colo y Unión La Calera
El volante sumó su tercer encuentro sin ser considerado.
El volante sumó su tercer encuentro sin ser considerado.
El volante de Colo Colo Esteban Pavez no fue citado para el duelo ante Unión La Calera en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera, y sumó su tercer encuentro sin ser considerado.
Según informamos en Cooperativa Deportes, el volante del "Cacique" terminó siendo marginado por el técnico argentino Fernando Ortiz, siendo la tercera vez que lo hace desde su llegada.
Pavez no fue tenido en cuenta en la derrota 1-0 ante Coquimbo Unido y en el empate 2-2 ante Deportes Limache.
Esteban Pavez quedó fuera de la citación en Colo Colo!! El volante no fue considerado por Fernando Ortiz para el partido con ULC. Es el tercer partido relegado por decisión técnica. @Cooperativa #Cooperativa90— Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) November 22, 2025