Figura de Cobresal fue ofrecido a Colo Colo

En medio de los rumores que surgen luego de finalizada la temporada 2025, en Colo Colo ya suenan varios nombres, entre los que se cuentan el ahora exdelantero de Cobresal César Munder.

De acuerdo a lo informado por el medio partidario Dale Albo en las últimas horas a las oficinas del Estadio Monumental llegó el nombre del extremo de 25 años, quien viene de terminar contrato con el elenco minero.

Según la misma fuente, el puesto de Munder no es una prioridad para el Cacique, ya que en Macul están barajando otras opciones, en parte de la dirigencia sí es opción dado que es agente libre.

Munder, de origen cubano, es formado en la UC y tras su estreno profesional en 2018, tuvo un breve paso por La Serena antes de recalar en el cuadro legionario donde entre 2022 y 2024 jugó 106 partidos con 18 goles y 11 asistencias.