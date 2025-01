Hinchas de Colo Colo expresaron molestia por programación como visita en semana del centenario

La ANFP dio a conocer este lunes el fixture del Campeonato Nacional 2025 y desató la molestia de los hinchas de Colo Colo, ya que programó al cuadro "popular" para que juegue dos partidos consecutivos en condición de visitante justo en la semana del centenario del club.

El "Cacique" cumplirá 100 años el 19 de abril de 2025 y en la antesala deberá visitar a Universidad de Chile, en el Superclásico, el fin de semana del 13 de ese mismo mes.

Y en los días de la celebración del centenario, el fin de semana del 19 y 20 de abril, Colo Colo tiene agendado jugar como visita ante Deportes Iquique.

"No se entiende" y "qué manera de hacer todo mal" fueron algunas de las críticas a la ANFP por la programación de los albos.

Revisa los comentarios a continuación:

No te creo que a Colo-Colo en la semana de su centenario no le fijaron un partido de local.

No había visto algo más anti fútbol, en contra del espectáculo y falta de conexión con el producto!! Debería ser una fiesta!!