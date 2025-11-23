Integrantes de 31 Minutos llegaron al Estadio Monumental para duelo de Colo Colo y La Calera

En la antesala del duelo entre Colo Colo y Unión La Calera, algunos integrantes de 31 Minutos sorprendieron al llegar al Estadio Monumental a ver el partido.

Pedro Peirano y Pablo Ilabaca, protagonistas y compositores de serie chilena que se robó toda la atención luego su edición del Tiny Desk, aprovecharon la instancia para bromear con la prensa.

Al ser consultados por el favoritismo de los personajes por los "albos", señalaron que el más futbolero es el "Chico Terry", pero que es reconocido hincha de Universidad Católica.

Asimismo, los creadores lograron festejar tempranamente con los goles de Lucas Cepeda, Javier Correa y Víctor Felipe Méndez.