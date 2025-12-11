Johnny Herrera: "Colo Colo le está regalando un año de contrato a Vidal"

Luego de que en Colo Colo comenzaran las definiciones de cara a la próxima temporada y se confirmara la continuidad de Fernando Ortiz y de Arturo Vidal, y la salida de Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Óscar Opazo, el exportero de Universidad de Chile Johnny Herrera arremetió contra el mediocampista albo.

"A Vidal le estás regalando un año de contrato, gratis, porque por rendimiento tendría que haber seguido la misma línea de Amor, Isla y Vegas. No fue ni más ni menos que ellos", comentó Herrera en su rol de comentarista en TNT Sports.

"Por ejemplo Pavez, que tiene más historia que Vidal en Colo Colo, siendo capitán y todo, le tocó estar en el banco y lo respetó. No le tocó la oreja al entrenador, no emitió declaraciones como las de Vidal. Fue raro lo que pasó con Pavez", añadió.

Por último, Herrera avisó que en este fin de año, o incluso durante todo el 2026, el choque de Vidal con Ortiz podría ser mayor: "Conclusión, vamos a tener una buena teleserie", comentó.