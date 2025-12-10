Mauricio Isla encabeza poda de jugadores en Colo Colo

El directorio de Blanco y Negro determinó este miércoles terminar con los contratos de cinco jugadores de Colo Colo, destacando entre ellos Mauricio Isla, histórico bicampeón de América con La Roja, quien llegó en 2024 y ganó dos títulos en la tienda alba.

Según información de Cooperativa Deportes, ByN decidió no renovar los contratos de Isla, Emiliano Amor, Oscar Opazo, Matías Moya y Sebastián Vegas.

Amor estuvo en Colo Colo desde 2021, y con gran nivel fue clave en la conquista del título en 2022; sin embargo, una lesión lo tuvo prácticamente fuera todo el 2023 y desde ese entonces tuvo un bajón considerable en su rendimiento, perdiendo la titularidad y siendo apuntado por los hinchas en las últimas jornadas de la Liga 2025.

Opazo, por su lado, terminó un ciclo de nueve años. El "Torta" llegó desde Santiago Wanderers en 2017 y fue el dueño de la banda derecha por varias temporadas, aunque perdió terreno en 2023, cuando tuvo un breve e irregular paso, en un semestre, por Racing de Avellaneda.

Con los albos, Opazo ganó tres títulos de Primera División, además de cuatro Supercopas y dos Copa Chile.

Vegas, en tanto, sólo jugó una temporada con los albos, y pese al prometedor inicio a comienzos de año, fue de más a menos, sin poder consolidarse en la defensa.

Además de estos cuatro defensores, Colo Colo tampoco renovó a Matías Moya, quien estuvo cedido en Deportes Iquique en esta temporada.